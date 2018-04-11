موسكو - أ ش أ

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بدور الأردن للمساهمة في جهود تحقيق السلام بسوريا، مؤكدا على نمو التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال بوتين خلال فعاليات تعيين 17 سفيرا روسيا جديدا -حسب وكالة “تاس” الروسية- “نحن نقدر مساهمة الشركاء الأردنيين لتحقيق الأداء المستدام لمنطقة وقف التصعيد في جنوب سوريا”.

ومع مرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والأردن، شدد بوتين على أن الكرملين “راض عن النتائج الإيجابية التي تم إنجازها في المناطق الرئيسية” للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى توقيع اللجنة الاقتصادية الأوراسية مع الأردن اتفاقية تعاون في سبتمبر 2017.

وتطرق بوتين أيضا الاتصالات الدورية البناءة التي يجريها مع ملك الأردن عبدالله الثاني، قائلا: “خلال آخر محادثتنا في فبراير بموسكو، ناقشنا قضايا الساعة المتعلقة بتعزيز علاقتنا الثنائية والجهود المنسقة في سوريا”.