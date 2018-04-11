قنا -أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم الأربعاء من ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وعدد من الطلقات وذلك في ناحية أبو حزام التابعة

لمركز نجع حمادي.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط عامل يدعي “أشرف. م. ص” وشهرته (23 عاما) والمحكوم عليه في قضيتي “قتل خطأ وتبوير أرض” وبحوزته بندقية آلية تحمل وخزينة بداخلها 10 طلقات وآخر يدعي “نصر الدين. س. ج” (25 عاما) وبحوزته بندقية آلية و”هشام. م. أ” (40 عاما) وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بأنهم كانوا برفقة بحيازة الأسلحة المضبوطة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.