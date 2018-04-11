واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الابيض الأربعاء ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعتبر الرئيس السوري بشار الاسد وحلفاءه الروس مسؤولين عن الهجوم الكيميائي المفترض على معقل المعارضة في دوما، وانه لا يزال يدرس الرد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز في مؤتمر صحفي إن “الرئيس يحمّل الاسد والروس مسؤولية الهجوم”، مضيفة أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” و”القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد”، وذلك ردا على سؤال حول شكل الرد الامريكي على هذا الهجوم.

وكان ترامب توعّد الاربعاء بأن “الصواريخ آتية” الى سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض.