اخبار مصر - وكالات

استبدلت صورة غلاف الفيديو الموسيقي للأغنية بصورة من المسلسل التلفزيوني الإسباني “سرقة المال”

تعرض مقطع الفيديو الموسيقي لأغنية ديسباسيتو، التي حققت أكثر من خمسة مليارات مشاهدة، للاختراق على موقع يوتيوب.

كما اخترقت أغنيات لأكثر من 12 مغنيا آخرين، بما في ذلك شاكيرا وسيلينا غوميز ودريك وتايلور سويفت. وكانت مقاطع الفيديو الأصلية لتلك الأغنيات منشورة على حساب فيفو.

وقد حُذفت أغنية ديسباسيتو، لكن صورة الغلاف الخاصة بالأغنية ظهر عليها مجموعة من الأشخاص يرتدون أقنعة ويحملون بنادق.

وكتب القراصنة “فلسطين حرة” تحت مقاطع الفيديو.