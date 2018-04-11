القاهرة -أ ش أ

افتتح سفراء حلف المحيط الهادي اليوم الأربعاء معرضا بعنوان “تعظيم التراث الفني” للرسام الكولومبى أميريكو لوثانو بمقر إقامة سفير المكسيك

بالقاهرة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب والإعلاميين .

وقال سفير كولومبيا في مصر ألفونسو سوريا,في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المعرض يشكل جزءا من برنامج تنشيط ثقافة الدول الأعضاء لحلف المحيط الهادي شيلى, كولومبيا, المكسيك وبيرو والتي تسعى لدمج الثقافة بين الدول الأعضاء ومصر وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية .

ولفت السفير أن بلاده تتعاون مع مصر لتعزيز تعليم اللغة الأسبانية وكذلك كليات السياحة والفنادق المصرية فيما يتعلق بالمطبخ الكولومبي كما تركز كولومبيا على دعم التعاون الثقافي بين البلدين مشيرا إلى أن فرقة كولومبية ستقدم عروضها في دار الأوبرا المصرية في شهر يوليو المقبل.

ويبرز الفنان الكولومبي من خلال 24 لوحة زيتية مظاهر الحياة اليومية في مصر والمناظر الطبيعية وصور بانورامية ووجوه مصرية من منظوره الخاص ومن خلال إقامته في مصر على مدار الثلاثون عاما الماضية .