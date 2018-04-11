أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

يبدو أن طبول الحرب الباردة بدأت تدق من جديد، فمنذ سقوط الاتحاد السوفياتي في 1991، لم تنته الأزمات والتوترات بين الغرب وروسيا، وأحدثها التطورات الأخيرة في سوريا، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من إجراء عسكري وشيك في سوريا، بينما جاء رد الخارجية الروسة واضحا ”الصواريخ الذكية يجب أن توجه للإرهابيين وليس للحكومة الشرعية“.

وقد اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- إنه على روسيا الاستعداد للصواريخ الأمريكية القادمة إلى سوريا.

ترامب: على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة لسوريا

واعتبر ترامب في تغريدة له ان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي اليوم اسوأ مما كانت عليه في اي وقت مضى، وحتى خلال الحرب الباردة.

ترامب: العلاقات مع روسيا أسوأ مما كانت خلال الحرب الباردة

وحذرت موسكو من أن أي ضربات أمريكية في سوريا قد تشكل مبررا لتدمير الأدلة على هجوم كيميائي اتهم النظام السوري بشنه في ما اعتبرته روسيا “استفزازا” مفبركا من قبل المعارضة لتبرير التدخل الغربي.

موسكو تحذر من أن أي ضربات أمريكية في سوريا

وقد أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع يفجيني سيريبرينيكوف، اليوم الأربعاء، أن الرد الروسي سيكون فوريا حال تعرض الجنود الروس في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا.

روسيا:سنرد اذا تعرض جنودنا في سوريا لأية ضربة أمريكية

واعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الاربعاء- عن “امله بان تتغلب لغة العقل في النهاية” في العلاقات الدولية التي تشهد حاليا “مزيدا من الفوضى” على وقع توتر متصاعد مع الدول الغربية.

بوتين يأمل بأن “تتغلب لغة العقل” لتسوية الخلافات الدولية

فيما أعلن وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس -اليوم الاربعاء- “استعداده” لعرض خيارات عسكرية على الرئيس دونالد ترامب ردا على هجوم كيميائي مفترض في سوريا.

البنتاجون يعلن “استعداده” لعرض خيارات عسكرية حول سوريا

وقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف -اليوم الأربعاء- تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه شن ضربات صاروخية على سوريا بأنها “دبلوماسية تويتر”.

الكرملين: لا نود أن نكون طرفا في “دبلوماسية تويتر”

واعلن الجيش الروسي -اليوم الاربعاء- ان موسكو ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية في مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

الخميس.. موسكو تنشر شرطتها العسكرية بدوما السورية

وأعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة قد لا يمس رجال الأعمال الأمريكيين.

روسيا: الرد على العقوبات الامريكية قد لا يمس قطاع الأعمال

وقد وصفت دمشق -اليوم الأربعاء- التهديدات الأمريكية باستهداف أراضيها بـ”التصعيد الأرعن” بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصواريخ “قادمة” لضرب سوريا، على خلفية تقارير حول هجوم كيميائي في مدينة دوما.

دمشق تصف التهديدات الأمريكية بـ”التصعيد الأرعن”

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم الأربعاء،عن أن بلادها ستدعم الضربة الأمريكية على سوريا، وذلك على خلفية مزاعم استخدام الكيميائي في الغوطة الشرقية.

استراليا تعلن دعمها للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

هذا وحض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم -اليوم الاربعاء- روسيا والولايات المتحدة على الكف “عن شجارات الشوارع” بشأن سوريا، قائلا ان الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بالحاق الأذى بالمدنيين.

أنقرة تدعو موسكو وواشنطن للكف عن “شجارات الشوارع” حول سوريا

محليا، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الخميس الرئيس مارسيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

غداً.. السيسي يستقبل رئيس البرتغال

وقد وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو دى سوزا، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في زيارة لمصر تستمر 3 أيام, حيث كان في استقباله بالمطار وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

الرئيس البرتغالي يصل إلى القاهرة في زيارة لمصر تستمر 3 أيام

ومن المقرر أن يستقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدا الخميس بمشيخة الأزهر، الرئيس مارشيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

غدًا.. رئيس البرتغال يلتقي الإمام الأكبر ويلقي محاضرة بجامعة الأزهر

كما يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الرئيس البرتغالى مارشيلو دى سوزا بالمقر البابوى بالعباسية ظهر بعد غد الجمعة.

البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيس البرتغال بعد غد بالمقر البابوى

محليا أيضا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.

الرئيس يؤكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص

اقتصاديا، قلصت موجة جني الارباح من مكاسب المؤشر الرئيسي لينهي جلسة الاربعاء دون المستوى التاريخي الذي سجله باكرا فوق 18 الف نقطة، فيما تخلت اسهم الافراد عن المكاسب وتراجعت.

عربيا ودوليا أيضا، قتل 257 شخصا في تحطم طائرة تابعة للجيش الجزائري -اليوم الأربعاء- بعد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب الجزائر العاصمة، وفق ما أكدت وزارة الدفاع موضحة ان القتلى هم في غالبيتهم عسكريون وأفراد عائلاتهم.

257 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية قرب الجزائر

تحطم طائرة عسكرية جزائرية بالقاعدة الجوية لبوفاريك

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 11 الجاري عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك في الجزائر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 شخص.

مصر تعرب عن تعازيها في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر

وفي موضوع آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري في اليمن العقيد الركن تركي المالكي -اليوم الاربعاء- تدمير طائرتين من دون طيار أطلقتا من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

اسقاط طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية

كما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا في سماء الرياض.

السعودية تعترض صاروخا بالستيا في سماء الرياض

البورصة تتخلى عن مستوى 18 الف نقطة اثر “جني أرباح”

قفزت اسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاربعاء بنحو 12 جنيها في الجرام مقابل اسعار الجمعة ليتحرك “عيار 21” في حدود 666 جنيها.

جرام الذهب يقفز 12 جنيها.. وتوقعات بارتفاعات قياسية

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 56 مليار جنيه، ليصل في ديسمبر الماضي إلى 3.329 تريليون جنيه، مقابل 3.273 تريليون في نوفمبرالسابق له.

56 مليار جنيه ارتفاعا بحجم ودائع البنوك خلال ديسمبر

رياضيا، نجح الثلاثي المصري أحمد الجندي ومهند شعبان وعلي الدين سويلم، في حصد ميداليات نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب المقامة حاليا في البرتغال.

مصر تحصد “ذهبية وفضية وبرونزية” بطولة العالم للخماسي الحديث

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي, برئاسة محمود الخطيب, الدعوة لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز; لحضور مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك, والمقرر إقامتها مساء غد الخميس.

الأهلي يدعو وزير الرياضة لحضور مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد

أهم ما ورد في موقع أخبار مصر

شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر

أجواء حرب باردة تنشب بين موسكو وواشنطن بعد جلسة مجلس الأمن بشأن الكيماوي في سوريا

بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في حيي باب الشعرية والوايلي بالقاهرة

الإدارة العامة للمرور تشن عدة حملات مرورية على الطرق السريعة

تقارير ثقافة وفنون

شاعر الغلابة ..

ألبومات الصور

محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة

أهم الأخبار

الرئيس يؤكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص

مصر تعرب عن تعازيها في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر

إصابة 8 فلسطينيين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال في غزة

بوتين يدعو نتنياهو إلى “الاحجام عن أي عمل يزعزع الاستقرار”

الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

جرام الذهب يقفز 12 جنيها.. وتوقعات بارتفاعات قياسية

56 مليار جنيه ارتفاعا بحجم ودائع البنوك خلال ديسمبر

البورصة تتخلى عن مستوى 18 الف نقطة اثر “جني أرباح”

بوتين يأمل بأن “تتغلب لغة العقل” لتسوية الخلافات الدولية

السعودية تعترض صاروخا بالستيا في سماء الرياض

بدء استلام القمح من المزارعين في أسوان

محافظ القاهرة:غرامة تصل لـ20 الف جنيه عقوبة القاء القمامة بالطريق

بالصور.. حملة مرور على خطوط السكة الحديد بوسط الدلتا

الرئيس البرتغالي يبدأ زيارة للقاهرة اليوم

وزيرة الهجرة تزور أثينا لعقد اجتماع ثلاثي لـ”إحياء الجذور”

اسماعيل يلتقي وزير خارجية قبرص لبحث العلاقات الثنائية

غداً شكري يتوجه للرياض للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

تطوير 152 ورشة بقرية الفواخير و42 منفذا للمنتجات

حملات إزالة موسعة للمخالفات بأحياء الإسكندرية

“معلومات الوزراء” :وسائل متعددة لتلقى شكاوى المواطنين

تشكيل لجنة لمتابعة تطوير مستشفيات بورسعيد

مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية

غلق المعابر غير القانونية علي السكك الحديدية بالاقصر

وزير الأوقاف: 22 ألف ملتقى فكري خلال رمضان

حملات مكثفة على الوحدات الصحية باسيوط

ترامب: على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة لسوريا

ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الجزائرية العسكرية إلى 181

مصرع وإصابة 48 حوثيا فى اليمن

الكرملين: مراسم تنصيب بوتين 7 مايو المقبل

مقتل 100 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

الكرملين يحذر من أي تحركات فى سوريا

رئيس أركان الجيش الجزائري يتفقد موقع تحطم الطائرة

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين في القدس

استراليا تعلن دعمها للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

تحطم طائرة عسكرية جزائرية بالقاعدة الجوية لبوفاريك

روسيا:سنرد اذا تعرض جنودنا في سوريا لأية ضربة أمريكية

مقتل 35 مسلحا من طالبان فى قصف بأفغانستان

الجارحي: الطلبات على السندات الدولية المطروحة تخطى 7.5 مليار يورو

وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018

بالصور.. إنجاز 50 ٪ من محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي

المالية: نستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين 6 الى7 مليارات دولار

“التصديري للكيماويات”: 13 شركة تشارك في بعثة تجارية لغانا

5.5 جنيه ارتفاعا في جرام الذهب

“البريد”يوقع اتفاقيات تعاون مع دول أفريقية عبر مركزه اللوجستي

استقرار سعر صرف الدولار نسبيا بالبنوك

“التنمية الصناعية”: مصر في مقدمة الوجهات الاستثمارية الخمس للإمارات

“الإسكان” تمنح تيسيرات في السداد في المدن الجديدة

البورصة تتجاوز 18 الف نقطة للمرة الأولى في تاريخها

البنا يؤكد أهمية التنسيق العربي المشترك لتحقيق التكامل الزراعي

مصر للطيران: 3 رحلات من الكويت للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

لاجارد متشائمة بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي

البدري يؤكد صعوبة مواجهة الأهلي والداخلية في الكأس

الليلة..الأهلي والطلائع في نهائي كأس مصر للطائرة

ريال مدريد يخشى مفاجآت يوفنتوس بابطال اوروبا

بايرن ميونخ يستضيف اشبيلية بدوري الابطال

اليوم..افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الكشف عن أكثر من 4500 قطعة للملك بسماتيك الأول بالمطرية

إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك لمبارة السكندري بالدوري

الصحف الإنجليزية تتغنى بمحمد صلاح

“دراما الأعلى للإعلام” تناقش معايير تنظيم آليات العمل الدرامي

النرويج تتحول إلى “الطيران النظيف”

بالصور.. ملكات جمال العالم في مكتبة الإسكندرية

ضبط 13 ألفا و977 عبوة أدوية مغشوشة بشركة أدوية في الإسكندرية