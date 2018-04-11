نيودلهي - أ ش أ

وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط, اليوم الأربعاء, اتفاقية لشراء حصة 50% في مشروع مقترح لبناء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في الهند تكلفتها 44 مليار دولار أمريكي.

وقالت صحيفة “إنديا تايمز” الهندية, اليوم الأربعاء, إن هذا يعد أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية في قطاع الهيدروكربونات بالهند, وهو ما يجلب أكبر منتج للنفط في العالم إلى ثالث دولة من حيث استهلاك النفط .

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح, اليوم الأربعاء, في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي دهارميندرا برادهان, في العاصمة الهندية نيودلهي, إن “الهند دائما ما كانت وجهة ذات أولوية لنا.. فهي مجاورة للمملكة جغرافيا ولديها عدد سكان كبير واقتصاد ضخم”.