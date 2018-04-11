شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر 2018/04/11 - 21:36 شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر2018-04-11T21:36:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أحبار مصر موضوعات مشابهة أجواء حرب باردة تنشب بين موسكو وواشنطن بعد جلسة مجلس الأمن بشأن الكيماوي في سوريا الإدارة العامة للمرور تشن عدة حملات مرورية على الطرق السريعة بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في حيي باب الشعرية والوايلي بالقاهرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عمليات توسيع الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير مديرية أمن القاهرة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وتحمل جنسية اجنبية تشييع جثمان ملكة الكلام وصاحبة الناصية الإذاعية القديرة أمال فهمي
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