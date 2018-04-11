أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاربعاء، وفاة 2 مواطنين واصابة 10 أخرين فى حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق الكريمات اتجاه بنى سويف.

وأوضحت الوزارة أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات اسعاف مجهزة فور وقوع الحادث نقلت المصابين وحالتى الوفاة الى مستشفيي حلوان العام والصف المركزى.

وأشارت الوزارة الى أن الاصابات تراوحت مابين اشتباه ما بعد الارتجاج ، واشتباه كسور بالساق والساعد والحوض، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد ، وكدمات وسحجات وخدوش، مؤكداً تلقى جميع المصابين الرعاية والعلاج اللازم.