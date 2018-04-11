القاهرة -أ ش أ

أحبطت جمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والمكملات

الغذائية والمشغولات الفضية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح له اليوم إنه بناء على إخبارية مقدمة من المكافحة باعتزام إحدى الشركات إدخال أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد داخل حاوية واردة من الصين بها 195 طرد هدايا, تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 198 كرتونة بها 20 ألف عبوة مكملات غذائية متنوعة و2 كرتونة بها 61 شيشة إلكترونية ومستلزماتها و16 كرتونة مشغولات فضية بوزن 400 كيلوجرام.

وقرر الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.