رام الله -أ ش أ

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس, أن :”كفاحنا لن يتوقف في سبيل حماية حقنا وأرضنا وقدسنا وشعبنا”.

وجدد عباس – في كلمته بمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع, بمقر الرئاسة في مدينة رام الله, مساء اليوم الأربعاء, الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة, لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السلام بشكل عام.

وقال الرئيس عباس :”إن شعبنا يقف في مواجهة مؤامرة كبرى تستهدف قضيته وحقوقه وعاصمته المقدسة, مضى على بدايتها أكثر من مئة عام, وصولا إلى إعلان الخطيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الذي أدعى فيه أن القدس عاصمة لإسرائيل .. وأننا نرفض ومعنا كل العرب والمسلمين والمسيحيين هذا الإعلان المنحاز للاحتلال والعدوان الإسرائيلي.. ولن ننتظر من الإدارة الأمريكية شيئا ولن نقبل منها شيئا”.

وأكد الرئيس عباس , أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية, وستبقى إلى الأبد , وشدد على أن التواصل مع القدس وأهلها يدعم هويتها العربية والإسلامية, ويكسر الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه عليها, وليس تطبيعا مع الاحتلال أو اعترافا بشرعيته المزعومة.

وجدد التأكيد على ما قاله أمام مؤتمر الأزهر الشريف مطلع العام الجاري “لم يولد بعد, ولن يولد أبدا الفلسطيني أو العربي أو المسلم أو المسيحي الذي يمكن أن يساوم على القدس, أو يفرط بذرة من ترابها, أو يتهاون في قيمتها ومكانتها الدينية والتاريخية, فلا معنى لفلسطين من دون القدس, ولا معنى للقدس من دون مقدساتها الإسلامية والمسيحية, وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية”.