القاهرة -أ ش أ

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو دى سوزا, على رأس وفد رفيع المستوى, وذلك في زيارة لمصر تستمر 3 أيام, حيث كان في استقباله بالمطار وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الخميس, جلسة محادثات مع الرئيس البرتغالي تتناول دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ويلتقي سوزا خلال الزيارة, فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, كما يقوم بزيارة لجامعة الأزهر, ويلتقي كذلك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية في مقر الكاتدرائية بالعباسية, كما يلتقي رئيسي مجلس الوزراء والنواب.

ويشارك الرئيس البرتغالي في افتتاح منتدى الأعمال المصري البرتغالي والذي ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار

بحضور وفد من رجال الأعمال البرتغاليين والمصريين.