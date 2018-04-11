بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في حيي باب الشعرية والوايلي بالقاهرة 2018/04/11 - 19:51 بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة في حيي باب الشعرية والوايلي بالقاهرة2018-04-11T19:51:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الإدارة العامة للمرور تشن عدة حملات مرورية على الطرق السريعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عمليات توسيع الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير مديرية أمن القاهرة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وتحمل جنسية اجنبية تشييع جثمان ملكة الكلام وصاحبة الناصية الإذاعية القديرة أمال فهمي شارع مصر متنزهاً للمصريين في مختلف المناسبات وفي أعياد الربيع المواطنون يحتفلون بأعياد الربيع في حديقة الأزهر
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