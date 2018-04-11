نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
الرئيس يؤكد حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص
مصر تعرب عن تعازيها في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر
الخميس.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32
جرام الذهب يقفز 12 جنيها.. وتوقعات بارتفاعات قياسية
56 مليار جنيه ارتفاعا بحجم ودائع البنوك خلال ديسمبر
البورصة تتخلى عن مستوى 18 الف نقطة اثر “جني أرباح”
بوتين يأمل بأن “تتغلب لغة العقل” لتسوية الخلافات الدولية
السعودية تعترض صاروخا بالستيا في سماء الرياض
إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك لمبارة السكندري بالدوري
الصحف الإنجليزية تتغنى بمحمد صلاح
“دراما الأعلى للإعلام” تناقش معايير تنظيم آليات العمل الدرامي
النرويج تتحول إلى “الطيران النظيف”
بالصور.. ملكات جمال العالم في مكتبة الإسكندرية
ضبط 13 ألفا و977 عبوة أدوية مغشوشة بشركة أدوية في الإسكندرية
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