أبوظبي -أ ش أ

افتتح القنصل العام المصري فى دبي والمناطق الشمالية طارق عبدالحميد اليوم الأربعاء معرض عقارات مصر الذي تنظمه مؤسسة الأهرام للسنة الثانية على التوالي, بالمشاركة مع شركة سبكتروم دبي للاستشارات لمدة 3 أيام, وذلك بمركز دبي التجاري العالمي .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام , أن المعرض المقام تحت رعاية رئيس الوزراء شريف اسماعيل, يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات المتميزة في مصر للمغتربين المصريين والمستثمرين الأجانب الذين لم تتسن لهم فرصة الإطلاع على السوق المصرية, حيث يستضيف المعرض 21 شركة متخصصة فى تطوير العقارات الفاخرة لعرض مشاريعها في جميع أنحاء مصر بما في ذلك الساحل الشمالي, ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

من جانبه , قال نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة خلال مشاركته فى الافتتاح ” نرغب في زيادة وعي الجمهور بالقدرات الضخمة وغير المستغلة في مصر والتي لا يتم أخذها بالاعتبار بسبب عدم تمثيل وعرض ما يمكن أن يقدمه السوق العقاري”.

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة سبكتروم للاستشارات وحيد عطا الله بقرار الحكومة المصرية دعم هذا المعرض حيث عمل المسئولون في السنوات القليلة الماضية من أجل إدخال المستثمرين الأجانب إلى المشهد المصري من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تملك العقارات في مصر.

يذكر أن معرض عقارات مصر حقق في العام الماضي حجم مبيعات إجمالية بلغت 55.2 مليون دولار.