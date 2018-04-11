اخبار مصر - وكالات

تعمل النرويج حاليا على تطوير برنامج “الانتقال إلى الطاقة الكهربائية” الذي سيطال مختلف مجالات النقل بما في ذلك الطيران.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن “حكومة النرويج تخطط لاستبدال وسائل النقل البرية العامة والخاصة في البلاد بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة. كما تعمل مع المستثمرين المحليين من القطاع الخاص على تطوير أول طائرة ركاب مدنية كهربائية في العالم”.

ويشير الخبراء في النرويج إلى أن “الطائرات الكهربائية” ستعتمد مع الوقت لتصبح المركبات الأساسية في الرحلات الجوية المسيرة داخل البلاد، الأمر الذي سيحافظ على البيئة ويقلل من تكاليف الرحلات بنسبة 60%.

يذكر أن العديد من شركات صناعة الطيران في العالم تتسابق حاليا لإنتاج طائرات صديقة للبيئة، فشركة “إيرباص” الأمريكية تتعاون حاليا مع شركتي “رولز رويس” و”سيمينز” لتطوير طائرة “E-Fan X” الهجينة التي من المتوقع أن تقلع في أولى رحلاتها عام 2020.