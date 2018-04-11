القاهرة -أ ش أ

ألقى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل بدء مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء, استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن منافسات كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية, والمقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة, على استاد السلام, ضمن مباريات دور ال`16 من مسابقة كأس مصر .

وحرص البدري خلال المحاضرة على شرح نقاط القوة والضعف في فريق الداخلية لاستغلالها خلال المباراة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة من التدريبات البدنية المكثفة تحت قيادة أنيس الشعلالي, المعد البدني للفريق.

وفي سياق متصل, انتظم باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان باسم علي تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية بشد في العضلة الأمامية, قبل تعافيه ومشاركته في التدريبات اليوم.

فيما واصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سعد سمير وعلي معلول ووليد أزارو, تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي, حيث يعاني معلول من كدمة في الكاحل تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب تونس الأخير, بينما يعانى أزارو وسمير من إجهاد في العضلة الخلفية.

واكتفى الثلاثي بجلسة في الجيم, وخاضوا جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل, تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.