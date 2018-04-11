الإسكندرية -أ ش أ

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على المدير المسئول عن شركة لتصنيع الأدوية بمنطقة فلمنج وبحوزته 13ألفا و977

عبوة أدوية مجهولة المصدر مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كان مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمرقد تلقى بلاغا من إحدى الصيدليات ضد إحدى شركات الأدوية لقيامها بشراء أدوية مضاد حيوي من الشركة المشار إليها تبين أنها مغشوشة ومقلدة.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وعثر بداخلها على 13ألفا و977 نوعا من مختلف الأدوية مجهولة المصدر والمهربة وبعض الأدوية المدرجة بجدول المخدرات وغير مسجلة بوزارة الصحة شملت 795 عبوة أدوية مخدرة “جدول ثان” محظور بيعها بدون تذكره طبية أو حيازتها بدون ترخيص و517 عبوة دواء في حالة سيئة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين و105 عبوات دواء تخدير

أجنبية الصنع مهربة ومجهولة المصدر و90 عبوة دواء مقلدة ومغشوشة و6235 عبوة أدوية متنوعة شملت محاليل ومضادات حيوية ومسكنات وخافض للحرارة وأدوية ضغط وسكر.

وبمواجهة المتهم أنكر علمه بكون الأدوية مغشوشة ومقلدة وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتشي الصيادلة وأوصت لجنة مديرية الصحة بإعدام المضبوطات بعد العرض على النيابة لخطورتها على الصحة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.