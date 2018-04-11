لندن -أ ش أ

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” رسميا قبول الاستئناف الذى تقدم به نادي توتنهام من أجل احتساب هدفه الثاني أمام مضيفه ستوك سيتي في مباراتهما السبت الماضي لنجمه هارى كين, بدلا من اللاعب كريستيان إريكسن.

وقال الدوري الانجليزي -في بيان صادر اليوم الأربعاء- أن مراجعة لقطات الفيديو الخاصة بالمباراة من خلال لجنة مكونة من 3 أشخاص أدت إلى التيقن من أن اللمسة الأخيرة للكرة أتت من خلال هاري كين.

كان توتنهام تقدم بتظلم لدى الدوري الإنجليزي من أجل احتساب الهدف الثاني لصالح مهاجمه لينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد كين 25 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي, ويبقى التفوق لمحمد صلاح الذي يحتل الصدارة ب`29 هدفا.

يشار إلى أن الهدف الذى حسم فوز توتنهام بنتيجة 2-1 أثار جدلا بعدما احتسب لهارى كين, ثم تم احتسابه لإريكسن, الذي سدد الركلة الحرة, على اعتبار أن الكرة لم تلمس كين قبل دخولها للمرمى.