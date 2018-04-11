موسكو -أ ش أ

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف -اليوم الأربعاء- تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه شن ضربات صاروخية على سوريا بأنها “دبلوماسية تويتر”.

وشدد بيسكوف في تصريحات له على أن موسكو كانت ولا تزال مقتنعة بأن المزاعم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية مزيفة ولا يمكن استخدامها كذريعة لاتخاذ أي خطوات عسكرية ضد سوريا.

وأعرب بيسكوف عن تأييد موسكو للنهج الجدي إزاء الأزمة السورية وغيرها من القضايا الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في -وقت سابق- اليوم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه على روسيا الاستعداد للصواريخ الأمريكية القادمة إلى سوريا”.