عدن -أ ش أ

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية -اليوم الأربعاء- تحرير مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة بشكل كامل من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح قائد المنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح إن مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة ، كما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدا في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء.

من جانبه ، أشاد قائد التحالف بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسري بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني لتحرير مدينة ميدي ، واكد استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كافة الأراضي اليمنية من الميليشيا الانقلابية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني ، بدعم من قوات التحالف العربي ، أطلقت ، الأحد الماضي ، عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة ميدي بشكل كامل.