أخبار مصر- حمودة كامل

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 11 الجاري عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك في الجزائر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 شخص.

كما أعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق في تلك المحنة.

ونوه البيان بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري، مؤكدا على ثقة مصر في تجاوز الأشقاء في الجزائر لتلك المحنة.