الرياض -أ ش أ

شكلت الهيئة العامة للرياضة السعودية, لجنة للتحقيق في القضايا المثارة ضد النصر, بناء على خطاب تلقته من سعود آل سويلم, رئيس النادي.

وقال آل سويلم, عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات صغرة “تويتر” اليوم الأربعاء, : “نظرا لما وجدته بعد استلام مهامي كرئيس لنادي النصر من أمور مالية غير واضحة وقضايا عالقة غير محسومة, تتسبب في عقوبات على النادي, فقد تم رفع خطاب بالأمر لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ, والذي قام مشكورا بتشكيل لجنة عاجلة, للتحقيق في هذه القضايا, وإحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق”.

وتابع: “أعد جماهير العالمي بأنني سأبذل كل ما يتطلبه الأمر, لتجنيب النصر أي عقوبات, متى ما كانت الأمور منظورة, ولم يصدر فيها أحكام”.