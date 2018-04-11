القاهرة -أ ش أ

أكد رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي, متانة العلاقات المصرية السودانية, في مواجهة كل ما يستهدف مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء القصبي اليوم الأربعاء, بمقر مجلس النواب, مع وفد من دولة السودان من ممثلي القوى الشعبية والصوفية برئاسة مرزوق بن الشيخ موسى الأمين العام للمجلس القومي للذكر والذاكرين, وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتوطيد العلاقات بين البلدين .

وقال القصبي في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب اللقاء- إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية وغيرها من العلاقات التاريخية

التي تربط البلدين الشقيقين.

وأضاف القصبي أن مرزوق موسى الأمين العام للمجلس القومي للذكر والذاكرين شدد خلال اللقاء- على أن العلاقات المصرية السودانية مهمة وتاريخية, وأنه وجه إليه (القصبي) الدعوة لزيارة السودان في القريب العاجل .

وضم الوفد السوداني الذي حضر لقاء اليوم بمقر المجلس- كلا من: مرزوق بن الشيخ موسى هجو الأمين العام للمجلس القومي للذكر والذاكرين, والشيخ مجاهد النور أبو المعالي شيخ الطريقة التيجانية بولاية كردفان, والشيخ الجيلي مالك السماني عضو أمانة الشباب بالمجلس الأعلى للتصوف, والشيخ ياسر محمد عثمان المدير التنفيذي لمجلس الذكر والذاكرين, والشيخ الطيب إدريس الأحمدي شيخ الطريقة الأحمدية البدوية, والشيخ أحمد البدو عزو من الطريقة التيجانية, والشيخ محمد صالح عبد الرحيم محمد صالح, والشيخ الشريف النور الشريف, والزين الخاتم الحجاز أمين أمانة الإعلام بالمجلس الأعلى للتصوف بالسودان.