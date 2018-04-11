الإسماعيلية -أ ش أ

قرر رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمشرف على قطاع الكرة المهندس إبراهيم عثمان تحمل تذاكر دخول الجماهير خلال مواجهة المقاولون

العرب المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الجيش بالسويس, ضمن منافسات دور ال“8 لبطولة كأس مصر.

وأوضح عثمان فى تصريح له أن ذلك يأتي في ظل تقديره للدور الكبير الذي تؤديه الجماهير في مباريات الفريق الأخيرة من دعم ومساندة اللاعبين حتى آخر دقيقة في المباراة.

وكان الإسماعيلي قد تلقى رسالة فاكس رسميا من اتحاد الكرة, في وقت سابق اليوم الأربعاء, بحضور ألفي مشجع بواقع ألف لكل ناد, وذلك في إطار توجهات الدولة بعودة الحضور الجماهيري للمدرجات بشكل تدريجي.