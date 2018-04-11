العريش -أ ش أ

تبرعت إحدى الأمهات المثاليات في محافظة شمال سيناء بقيمة المكافأة المالية التي حصلت عليها من ديوان عام المحافظة لصالح صندوق (تحيا مصر) , وأكدت على أمنيتها في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وفاء محمد زايد , الأم المثالية الخامسة في شمال سيناء , أعلنت عن تبرعها بقيمة المكافأة المالية التي قدمتها لها محافظة شمال سيناء , وقدرها ألف جنيه , لصالح صندوق (تحيا مصر).

وأكدت خلال احتفال محافظة شمال سيناء بالأم المثالية عن تأييدها للقوات المسلحة والشرطة المدنية فى حربهما ضد الإرهاب , وفي عمليات التنمية والتعمير , وأعربت عن شكرها للواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الذي حرص على تكريمهن , وأمنيتها في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية.