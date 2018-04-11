القاهرة - أخبار مصر

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا في سماء الرياض.

كما أسقطت القوات السعودية طائرة استطلاع “درون” تابعة للميليشيات الحوثية في مدينة أبها جنوب السعودية، بحسب قناة العربية.

ونقلت “العربية” عن مصادر أن المليشيات الحوثية، استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسيير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية على ارتفاع يقارب 4 كيلومترات عن سطح الأرض، إلا أن التقنيات التي تمتلكها القوات السعودية، تمكنت من استهدافها لتسقط في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية.

وأشارت مصادر أخرى أن الميليشيات كانت تنوي كشف المواقع العسكرية والاستراتيجية في السعودية، إلا أنها فشلت في ذلك بعد تدمير الطائرة.