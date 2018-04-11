اخبار مصر - ياسمين سنبل، سماء المنياوي

إستقبلت مدينة بشاير الخير1 اليوم الأربعاء وفد من كلية التجارة جامعة الإسكندرية مكون من 50 طالب و طالبة و كان على رأس الوفد الدكتور أحمد الصباغ و الدكتور محمد علي و الأستاذة هبة جلال تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعريف طلاب المدارس و الجامعات بالمشاريع القومية التي تقوم لها الدولة.

وكان في إستقبالهم العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة و مدير الموارد البشرية حيث إستمع الطلبة و الطالبات إلى شرح مفصل من سيادة العقيد أحمد عبد العزيز حول المدينة و ما تحتويه من شقق مجهزة بالكامل لسكن الأسرة المصرية والخدمات المقدمة للسكان داخل المدينة من مستشفى وجامع ضخم يسع ألف مصلي و مول تجاري و فرع من البنك الأهلي و مركز تدريب مهني و حديقة تعليمية و مركز لعلاج التوحد وعدد 2 حضانة واحدة للأطفال العاديين وأخرى لمرضى التوحد.

وتم شرح جهود إدارة المدينة في محو أمية سيدات المدينة بالإشتراك مع المجلس القومي للمرأة و تدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات وتدريبهم على المشغولات الجلدية وعمل المعارض لهم لعرض منتجاتهم بالمجان داخل المدينة كما تم إستعراض جهود المدينة في القضاء على فيرس سي داخل المدينة و المناطق المحيطة، كما زار الطلبة عربة الكشف المبكر على مرض سرطان الثدي للسيدات بالمجان.

وتم الإتفاق على تنظيم كشف لأي عدد من أولياء الأمور في إي وقت بعد التنسيق مع إدارة المدينة، كما اقيم عرض حلاوة شمسنا لأطفال الحديقة أمام الطلبة والطالبات، ووعد الطلبة في نقل ما شاهدوه لزملائهم في جامعة الإسكندرية.