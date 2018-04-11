القاهرة-أ ش أ

أكدت أمانة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة أن المسح الصحي للإدمان بين طلاب المدارس أظهر أن 20% من الطلاب في المدارس يحصلون على

المخدرات من المدرسة وما حولها مثل النوادي والصيدليات والمقاهي.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس أمانة الصحة النفسية -خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالمركز القومي للتدريب بالعباسية لإعلان نتائج المسح القومى للإدمان بين طلاب المدارس- إن نسب استخدام الشيشة بين الطلاب بلغت 13% وبين الطالبات 4%` وإن 45% من الطلاب بدأوا التدخين في المرحلة السنية (11 إلى 14 عاما).

وأضافت أنه سيتم تنفيذ برامج للقضاء على الإدمان بين طلاب المدارس.