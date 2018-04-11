القاهرة -أ ش أ

تنظم وزارة الآثار بالتعاون مع المؤسسة الإيطالية للأعمال الخيرية معرضا للنماذج والمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة النماذج الأثرية بالوزارة تحت عنوان (كنوز مصرية) في قصر الباباوات الصقلي بمدينة فيتربو الإيطالية بدءا من يوم 15 يونيو القادم وحتى 15 أكتوبر القادم.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بالوزارة الدكتور عمرو الطيبي -في تصريح اليوم الأربعاء- أن المعرض يضم 250 نموذجا أثريا يعبر عن عظمة ورقي الحضارة المصرية القديمة عبر العصور المختلفة, حيث يعكف الفنيون حاليا بوحدة إنتاج النماذج الأثرية على وضع اللمسات الأخيرة للقطع التي من المقرر المشاركة بها في المعرض.

وقال الطيبي إن من أهم القطع التي من المقرر المشاركة بها في المعرض مستنسخ لتمثال (بتاح) رمز الحرف والفنون بمصر القديمة وهو مصنوع من البوليستر المذهب ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار وقد استغرق العمل به قرابة 3 شهور لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يتم بها إنتاج نموذج بمثل هذا الحجم للتمثال داخل الوحدة مما يدل على إتقان وحرفية الفنيين بها.

وأضاف أن المعرض يضم أيضا مستنسخا للقناع الذهبي للملك توت عنخ آمون ومستنسخات لتمثال الملك إخناتون ورأس الملكة نفرتيتي وسوف يشهد المعرض تخصيص قاعة عرض كاملة لمجموعة مستنسخات الأيقونات القبطية النادرة التي تصور رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وألمح إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا نظرا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم معرض للمستنسخات والنماذج الأثرية المصرية في مدينة فيتربو الإيطالية كما أن قصر الباباوات الصقلي يتمتع بأهمية كبيرة كونه أحد الأماكن المقدسة في إيطاليا منوها بأنه سيتم تنظيم سلسلة من 4 حفلات موسيقية فلكلورية مصرية خلال فترة المعرض.

وتابع الطيبي أنه من المقرر عرض جميع القطع والنماذج الأثرية المشاركة في المعرض للبيع في نهاية المعرض لصالح وزارة الآثار إلى جانب بيع بعض الهدايا التذكارية التي تتراوح من ألفين إلى 3 آلاف نسخة مماثلة من التماثيل والقطع صغيرة الحجم التي تحاكي روائع الفن المصري القديم.