اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

عقدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدداً من الاجتماعات الثنائية والمقابلات الموسعة مع نخبة من المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال الإماراتى لمناقشة مدى إمكانية التوسع فى استثماراتها بمصر، وذلك على هامش زيارتها الحالية لدولة الإمارات، على رأس وفدٍ من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتهدف هذه الزيارة الى المشاركة بالدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى 2018، والذى يعقد فى الفترة من 9-11 إبريل الجارى بإمارة دبى، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

والتقت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار اجتماعات بممثلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك بهدف التعرف على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحسين مركزها بمؤشر التنافسية العالمية.

وأشارت منى زوبع إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار تسعيان من خلال المشاركة بمثل هذا الملتقى والتجمع الاقتصادى المهم إلى طرح الفرص الاستثمارية التنموية على مجتمع الاستثمار والأعمال الإماراتى، بُغيَة جذب المستثمرين ورءوس الأموال الإماراتية والعربية إلى القطاعات الإنتاجية المستهدف تدعيمها وتنميتها بمصر، بالإضافة إلى التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بها وطرح إمكانيات إقامة تكتلات اقتصادية بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر بنظام المناطق الاستثمارية، ما من شأنه أن يتيح العديد من فرص التشغيل والخبرة للعمالة المصرية، والشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى.

من جانبهم، أكد ممثلو عددٍ من كبرى الشركات الإماراتية على أن مرحلة الانطلاق نحو التنمية التى تشهدها مصر حالياً تحمل فرصاً نادرة لاستثمارات ناجحة وواعدة اقتصادياً، مؤكدين على أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساساً قوياً لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تتضاعف وتتنامى خلال المرحلة المقبلة.