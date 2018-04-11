أخبار مصر- حمودة كامل

استضافت مكتبة الإسكندرية اليوم ملكات جمال العالم المشاركات في مسابقة ملكة جمال البيئة، في إطار حملة تنشيط السياحة التي يقومون بها من خلال جولات بمحافظات الجمهورية.

وقد قاموا بجولة داخل المكتبة زاروا خلالها كل اقسامها ومتاحفها كما عبروا عن سعادتهم لحسن استقبالهم ٍوشعورهم بالامان . وقد رحب الدكتور شريف رياض؛ رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، بالمتسابقات، مبينًا أن أهمية هذه المسابقة تتمثل في إظهار الوجه الحقيقي لمصر للعالم، حيث ستعمل المتسابقات على نقل ملامح الثقافة والحضارة والتراث وحسن الضيافة التي لمسوها في مصر إلى العالم بأسره وان يكونوا سفراء لمصر في الخارج.

وقالت آمال رزق، المنسق العام لمسابقة ملكات جمال العالم، أن البرنامج يتضمن زيارة للاهرامات ومرسي علم والاقصر والعين السخنة وينتهي بالذهاب إلي دار الأوبرا المصرية.

وأكدت أن هؤلاء الفتيات سيعملون على الترويج للسياحة في مصر من خلال نشر فيديوهات على صفحاتهم عن الأماكن السياحة التي قاموا بزيارتها ودعوة متابعيهم لزيارتها لتنشيط السياحة.