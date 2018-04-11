القاهرة -أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 15 ألف قرص منشط مجهول المصدر.

كانت تحريات مباحث قسم شرطة الأميرية قد أكدت قيام المدعو : (ك . س – 26 سنة) عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر متخذا من دائرة القسم مسرح لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 15 ألف قرص منشط مجهول المصدر واعترف المتهم بعد مواجهته بالمضبوطات بقصد الاتجار.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وعرضته على النيابة التي باشرت التحقيق.