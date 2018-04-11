القاهرة -أ ش أ

تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 4 آلاف و134 قضية متنوعة وتنفيذ 558 حكما قضائيا.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها القطاع الذي يضم مباحث الأموال العامة ومباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين والتجارة وشرطة النقل والمواصلات وشرطة الكهرباء ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.