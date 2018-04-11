القاهرة -أ ش أ

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم في ضبط 5 من مثيري الشغب و4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 104

أحكام قضائية .

جاء ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم لضبط المتورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية بحفل عرس أقيم بقرية (بهيمو) دائرة مركز شرطة سنورس وقيام والد العروس وآخرين برشق رئيس مباحث المركز وقوة مرافقة بالحجارة ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة من أفراد القوة وحدوث تلفيات بسيارتين شرطة ووفاة أمين شرطة (زوج شقيقة والد العروس).

وشملت الأسلحة النارية المضبوطة 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين (خرطوش) وفردين خرطوش و13 طلقة خرطوش بحوزة أربعة عاطلين وتنفيذ 104 أحكام قضائية متنوعة عبارة عن حكمين جنائيين و85 حكما بالحبس و17حكما بالغرامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وتم العرض على النيابة التى باشرت التحقيق, ويجري تكثيف الجهود لضبط بقية المتهمين.