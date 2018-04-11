موسكو -أ ش أ

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة قد لا يمس رجال الأعمال الأمريكيين.

واكد المصدر -اليوم الأربعاء- انه يمكن منع نفس العدد من المواطنين الأمريكيين من القدوم إلينا، ولكننا لا نتصرف ضد قطاع الأعمال الأمريكي.

وأضاف المصدر انه يمكن أن تكون هناك تدابير غير مماثلة،ونحن لا نستثني أي خيارات للرد على التصرفات الأمريكية العدوانية، ويتعين أن ننظر إلى مدى تأثير هذه التدابير على مصالحنا، واشار إلى أن لا أحد يريد إلحاق الضرر بنفسه.