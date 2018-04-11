أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/4/2018 السفير سانجاى باتاتشاريا سفير الهند بجمهورية مصر العربية لمناقشة تفعيل سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الهندية خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإستفادة من شبكة بان أفريكا التى تستضيفها جامعة الاسكندرية وتخدم 38 دولة افريقية زيادة معدلات التعليم عن بعد فى تقديم الاستشارات الطبية وتوفير دورات تدريبية فى مجال التعليم الطبى فضلاً عن المجالات العلمية الأخرى.

وقد أكد الدكتور الكردى خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، ورحب بإستقبال طلاب من الهند للدراسة بجامعة الإسكندرية، كما رحب بإنشاء برنامج لدراسة اللغة الهندية بقسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب خاصة مع زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التى تربط بين البلدين مما يتطلب الاهتمام بتدريس اللغات الهندية والإدارية لتحقيق مزيد من التعاون.

كما أشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى إهتمام الجامعة بمواكبة التطور التكنولوجى المطرد موضحاً أن الجامعة بدأت هذا العام فى تطبيق فكرة الكتاب الالكترونى بعدة كليات وجارى تعميمها على باقى كليات الجامعة ، كما أشار إلى إمكانية التعاون من خلال مركز ريادة الأعمال فى الجامعة فى تقديم برامج تأهيل متقدمة للطلاب خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أكد السفير الهندى على إمكانية التعاون فى تنظيم زيارات للطلاب لمراكز التميز الهندية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون مع جامعة اسكندرية فى إنشاء معامل لدراسة اللغة الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الجانبين.

تلى ذلك توجه رئيس الجامعة والسفير الهندى إلى كلية الآداب لحضور فعاليات الإحتفال باليوم الثقافى الهندى وعقد لقاء مع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة للتعريف بالفرص المتاحة للدراسة بالجامعات الهندية والمنح الدراسية المتوفرة.