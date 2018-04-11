دمشق-أ ف ب

وصفت دمشق -اليوم الأربعاء- التهديدات الأمريكية باستهداف أراضيها بـ”التصعيد الأرعن” بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصواريخ “قادمة” لضرب سوريا، على خلفية تقارير حول هجوم كيميائي في مدينة دوما.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية “لا نستغرب مثل هذا التصعيد الأرعن من نظام كنظام الولايات المتحدة رعى وما زال الإرهاب في سوريا ، وليس غريباً عليه أبداً أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا”.