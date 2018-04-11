أخبارمصر-غباشى خيرالله

تعقد محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيفي لشباب الخريجين بنادى الطالبية الرياضى غداً الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 مساءاً لتوفير 7230 فرصة عمل فى مختلف التخصصات .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ان الملتقى يشارك فيه 62 شركة ومصنع متنوع المجالات وياتى كثمره للتعاون الدائم بين المحافظة وجمعية مستثمرين 6 أكتوبر ووزارة الشباب والرياضة وجهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين ومديرية القوى العاملة بالجيزة .

وأضاف الدالى ان الملتقى يعد الثالث الذى تنظمة المحافظة خلال العام الحالى وذلك بعد نجاح الملتقيات السابقة الذى تم تنظيمها فى توفير أكثر من 20 الف فرصة عمل لشباب الخريجين من كافة المؤهلات(عليا-متوسط-بدون).

وأشار انه تم أنشاء باكيات داخل أرض نادى الطالبية لتلقى طلبات التوظيف من الشباب لافتا الى ان الشركات والجهات المشاركه فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل كما سيتم عمل تأمين صحى وأجتماعى وتوفير وسيله مواصلات وسكن للوظائف التى بحاجه الى ذلك .

وأوضح انة يتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم فى حل اى معوقات قد تواجههم .