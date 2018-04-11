القاهرة -أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, قرارا بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من مواطن مواليد فلسطين (فلسطيني الأصل) السابق اكتسابه لها في سبتمبر 2013 بوصفه من أبناء الأم المصرية.

وأوضح القرار, الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن سبب سحب الجنسية عن المواطن المشار إليه هو انقطاعه عن الإقامة في البلاد لمدة سنتين متتاليتين بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

كما أصدر إسماعيل قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من مواليد فلسطين, وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني دون ترخيص سابق من وزير الدفاع.