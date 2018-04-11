القاهرة - أ ش أ

انطلقت البعثة التجارية الأولى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم الأربعاء إلى غانا في غرب أفريقيا بمشاركه 13 شركة من مختلف القطاعات الصناعية الخاصة بالمجلس وهي الأولى خلال العام الحالي والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) وبدعم من هيئة تنمية الصادرات، والتي تستمر حتى 13 أبريل الجاري.

واوضح رئيس المجلس خالد أبو المكارم – في بيان اليوم الاربعاء – انه تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية مع ما يزيد عن 100 شركة غانية، متوقعا عقد صفقات تصديرية بقيمة 500 ألف دولار.

ولفت إلى أن المجلس قام بإعداد دراسة تفصيلية للتحرك تضمنت حصرا وافيا لاحتياجات السوق الغاني من صادرات الصناعات الكيماوية; لتحديد الصناعات التي يتم مخاطبتها للمشاركة في البعثة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة والتعرف على حجم الطلب على البنود السلعية التي استقر على توافر فرص تصديرية لها في السوق الغاني, ولك بالتنسيق مع المكتب التجاري بغانا.