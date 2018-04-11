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يعقد مركز الحرية والإبداع -غدا الخميس- ندوة لمناقشة كتاب “مدينة الحوائط اللانهائية” للروائي طارق إمام والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية في السادسة والنصف.

يذكر أن طارق إمام نال العديد من الجوائز عن أعماله الروائية منها جائزة الدولة التشجعية في الآداب، وجائزة نجيب ساويرس في الرواية الجائزة المركزية الأولى لوزارة الثقافة المصرية عن مجموعتين قصصيتين وغيرها من الجوائز وقصد صدر له: “طيور جديدة لم يفسدها الهواء”، “شارع آخر لكائن”، “ملك البحار الخمسة”، “شريعة القطة”،”هدوء القتلة”،”الأرملة تكتب الخطابات سرا”، “حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها”.