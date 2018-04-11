أخبارمصر-غباشى خيرالله

إفتتح صباح اليوم الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية المعرض السنوي لمنتجات التعليم الفني تحت شعار ( منتجات بلادنا بإيد ولادنا ) والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم بحضور رضا الرشيدي القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء أسامه سعودي نائب مدير أمن المنوفية والمهندس عصام سلام مدير عام التعليم الفني و مسؤلي إدارة التعليم الفني بأقسامه المختلفة .

حيث تفقد مختار والجيوشي أقسام المعرض المختلفة بداية من معرض المنتجات الصناعي والمتضمن( معدات كهربائية – تركيبات – حاسبات – مركبات – تشغيل ماكينات – لحام معادن – تخصصات معمارية – أعمال بناء – نجارة الأثاث – نجارة العمارة – شبكات المياه والهندسة الصحية ) كما تفقدا معرض الزخرفة والإعلان ومعرض الملابس الجاهزة ( تريكو آلي – تطريز – ملابس جاهزة – الصناعات النسيجية – طباعة المنسوجات ) وكذا تفقد الحضور معرض المدارس الثانوية الزراعية ومعرض المدارس الفندقية .

وأكد رضا الرشيدي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم علي أن المعرض يهدف إلي تفعيل دور المدارس الفنية كوحدات إنتاجية بالمحافظة وتنمية مهارات الطلاب والمعلمين بالتدريب المستمر من خلال الإنتاج و تبني أفكار الطلاب الموهبين وتوصيلها إلي الجهات المختصة للإستفادة منها .