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تمكن النقيب محمد القمرى الضابط بقسم مكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا من ضبط عاطلين مقيمان بدائرة مركز كفر الزيات وبحوزتهما 40 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مكافحة المخدرات بقيام “رامى.م.ح” 24 سنة عاطل، و”عادل.ع.ع” 24 سنة عاطل مقيمان بكفر الزيات، بالاتجار فى المواد المخدرة واعتزامهما نقل كمية كبيرة من المخدرات لترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 40 ألف قرص قرص مخدر و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات البيع.