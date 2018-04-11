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وافقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على أول عدسات لاصقة يمكن أن تصبح بمثابة نظارات شمس تقى من الأشعة فوق البنفسجية الضارة،بينما تعود مرة أخرى إلى الوضوح فى ظل الإضاءة العادية أو المظلمة.

وطورت شركة “جونسون أند جونسون” الأمريكية عدسات ناعمة مستعينة بتقنية “الضوء الذكى” للاستخدام اليومى لمدة أقصاها 14 يوماً من قبل الأشخاص الذين لديهم قصر النظر أو بعد النظر، ولا يعانون من أى مرض فى العين.

واستندت موافقة “إدارة الأغذية والدواء” الأمريكية على أبحاث شملت دراسة سريرية لتقييم أداء القيادة الليلية والنهارية بين 24 شخصاً يرتدون العدسات اللاصقة.

ووجدت الدراسة أنه لا توجد مشاكل فى الرؤية أو القيادة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة المطورة، ولاحظت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، أن بعض المرضى يجب ألا يستخدموا هذه العدسات، وفى مقدمتهم المصابون بالتهاب أو عدوى فى عيونهم، وأولئك الذين يعانون من جفاف شديد فى العين أو حالات حساسية يمكن أن تتفاقم عن طريق ارتداء العدسات اللاصقة المطورة.

وذكرت “إدارة الأغذية والدواء” الأمريكية، انه يمكن استخدام هذه العدسات المطورة من قبل أشخاص لديهم درجات معينة من الاستيجماتيزم ،واكدت ضرورة أن لا ينام المرضى مرتدين هذه العدسات أو تعرضهم للماء.