محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة 2018/04/11 - 13:13 محافظ القاهرة يتفقد معدات النظافة الجديدة2018-04-11T13:13:47+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - اخبارمصر محافظ القاهرة أقرأ أيضا: بالصور.. 20 ألف جنيه غرامة لمن يلقي القمامة بالطريق العام محافظ القاهرة يتفقد انتظام الرحلات النيلية خلال أعياد الربيع السبت..محافظ القاهرة يشهد احتفالات يوم اليتيم احتفالا بيوم اليتيم ..حدائق القاهرة تفتح بالمجان بالصور.. محافظ القاهرة يشارك الأرثوذكس احتفالات العيد محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفال عيد القيامة المجيد
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