أسوان - أ ش أ

بدأت محافظة أسوان استلام القمح من المزارعين بدائرة المحافظة وبمناطق شرق العوينات خلال الموسم الحالي.

وقال حسام العربي مدير عام التموين في أسوان اليوم /الأربعاء “إن اللجان المشكلة من مديرية التموين ومديرية الزراعة بأسوان تسلمت حتى الآن 541 طنا و230

كيلوجراما من محصول القمح.. موضحا أنه تم تشوينه داخل الصوامع المخصصة لذلك بشركة مطاحن مصر العليا وكذلك الصوامع التابعة للشركة القابضة للتخزين”.

وأضاف أن اللجان المشكلة لاستلام القمح تقوم بفرز نوعية القمح ومراجعة الأوزان لتقدير قيمة المحصول لكل مزارع مشيرا إلى أن غالبية القمح يتم توريده الآن من مناطق أراضي شرق العوينات جنوب غرب المحافظة ومناطق وادي النقرة شمال شرق المحافظة.