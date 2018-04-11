المنامة- أ ش أ

صرح سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بان بلاده تحرص دائما على تفعيل وتنمية علاقاتها مع مصر في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية والصحية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط قادة البلدين على كافة المستويات والأصعدة..ومعربا عن أمله بفتح مزيد من آفاق العمل والشراكة بين قطاعات الأعمال البحرينية والمصرية.

وأكد ناس – خلال لقائه مع سفيرة مصر لدى المملكة سهى الفار اليوم الأربعاء- على سعي رجال الأعمال البحرينيين المستمر لتنمية العلاقات التجارية البحرينية المصرية المشتركة من خلال فتح قنوات جديدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة عديدة ومتنوعة في البلدين.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، داعيا إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية المصرية إلى البحرين والاستثمار فيها..منوها بضرورة تفعيل مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك خلال الفترة المقبلة; لتعزيز العلاقات وتنمية حجم التجارة البينية.