القاهرة - اخبار مصر

ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات اليوم الاربعاء القبض على متسول وبحوزته 4850 جنيه حصيلة يوم تسول بمحطة قطارات القاهرة.

تعود الواقعة عندما تمكن قسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة السكة الحديد من ضبط “ج. أ.” 53 سنه أثناء قيامه باستجداء جمهور الركاب بمحطة القاهرة وعثر بحيازته على مبلغ مالي 4850 جنيه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المضبوط حصيلة تسوله، بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ علية في 7 قضايا (تسول – ضرب) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين (أسبوع حتى شهرين) اخرهم قضية ” ضرب ” حضوري بالحبس لمدة شهر.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين -مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة شبرا لقيده وعرضة على النيابة العامة.