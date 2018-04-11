القاهرة أ ش أ

بحث مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات والاستعدادات لشهر رمضان المعظم.

ويناقش المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، إضافة لاستعراض تقرير من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على المصيلحى” بشأن متوسطات أسعار القمح العالمية والتي بناء عليها سيتم تحديد سعر القمح المحلى بالإضافة إلى تقرير آخر يتضمن معدلات تكاليف زراعة فدان القمح ومتوسط الإنتاج للفدان.

ويتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.